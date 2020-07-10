Нуну - лучший тренер АПЛ в июне

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера турнира по итогам июня.

Этого звания удостоился наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.

В прошлом месяце команда португальского специалиста выиграла все три матча АПЛ с общим счётом 4:0.

Помимо Нуну на награду претендовали Стив Брюс ("Ньюкасл", 2 победы в 3 матчах), Фрэнк Лэмпард ("Челси", 3 победы в 3 матчах) и Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед", 3 победы в 5 матчах).

Не пропустите: АПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне. | http://soccernews.ru