Нуну - лучший тренер АПЛ в июне

Теги вулверхэмптоннуну эшпириту санту

Нуну - лучший тренер АПЛ в июне

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера турнира по итогам июня.

Этого звания удостоился наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту.

В прошлом месяце команда португальского специалиста выиграла все три матча АПЛ с общим счётом 4:0.

Помимо Нуну на награду претендовали Стив Брюс ("Ньюкасл", 2 победы в 3 матчах), Фрэнк Лэмпард ("Челси", 3 победы в 3 матчах) и Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед", 3 победы в 5 матчах).

Не пропустите: АПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён

Сезон РПЛ для тренера "Спартака" Тедеско досрочно завершён

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов