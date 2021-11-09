Нуну высказался о своем увольнении из "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Нуну/Автор неизвестен

Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера лондонского "Тоттенхэма".

"Это футбол – самый безжалостный вид спорта. Всего пару недель назад меня признали тренером месяца в АПЛ, а сейчас прошло уже несколько дней после моего увольнения из «шпор».

Такова жизнь, я продолжаю идти вперед в поисках новых вызовов. И хочу поблагодарить болельщиков "Тоттенхэма".

Я мечтал завоевать трофеи с этим клубом, но не все пошло по плану. Это жизнь, всегда чему-то учишься", – написал португальский специлист.

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