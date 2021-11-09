Нуну высказался о своем увольнении из "Тоттенхэма"
Фото: инстаграм Нуну/Автор неизвестен
Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера лондонского "Тоттенхэма".
"Это футбол – самый безжалостный вид спорта. Всего пару недель назад меня признали тренером месяца в АПЛ, а сейчас прошло уже несколько дней после моего увольнения из «шпор».
Такова жизнь, я продолжаю идти вперед в поисках новых вызовов. И хочу поблагодарить болельщиков "Тоттенхэма".
Я мечтал завоевать трофеи с этим клубом, но не все пошло по плану. Это жизнь, всегда чему-то учишься", – написал португальский специлист.
Также не пропустите: "Сельта" теряет своего капитана. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 ноября
-
"Зенит" хочет подписать защитника "Бока Хуниорс"
-
"Атлетико" может подписать лучшего игрока октября в Ла Лиге
-
Ибрагимович высказался о завершении карьеры
-
"Атлетико" может подписать нападающего "Арсенала"
-
У Миранчука есть три варианта в Серии А
-
Нуну высказался о своем увольнении из "Тоттенхэма"
-
"Сельта" теряет своего капитана
-
Жота рассказал о стандартах Роналду и Салаха
-
1
Месси хочет, чтобы один из лидеров "Барселоны" перешел в ПСЖ
-
Травма Жиго оказалась не серьезной
-
Стало известно, какая выручка будет в этом сезоне у "Реала"
-
Погба травмировался в расположении сборной Франции
-
Арсен Венгер рассказал о том, кого мог возглавить во время тренерской карьеры помимо "Арсенала"
-
У Дольберга диагностирована неизлечимая болезнь
-
Хави высказался о потенциале Дембеле
-
"Ювентус" может разорвать контракт с Рэмзи
-
Два футболиста "Реала" должны восстановится к окончанию международной паузы
-
Иньеста высказался о назначении Хави в "Барселону"
-
Майораль может сменить клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18