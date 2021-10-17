Нури Шахин завершил карьеру

Фото: инстаграм Шахина/Автор неизвестен

Хавбек "Антальяспора" Нури Шахин объявил о завершении игровой карьеры в 33 года.

"Я больше не буду играть в футбол", — цитирует Шахина издание.

Ранее "Антальяспор" объявил о назначении Шахина на пост главного тренера.

Нури Шахин — продукт академии дортмундской "Боруссии". За свою карьеру он также играл за такие клубы, как "Фейеноорд", мадридский "Реал", "Ливерпуль" и "Вердер".

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