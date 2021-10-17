Нури Шахин завершил карьеру
Фото: инстаграм Шахина/Автор неизвестен
Хавбек "Антальяспора" Нури Шахин объявил о завершении игровой карьеры в 33 года.
"Я больше не буду играть в футбол", — цитирует Шахина издание.
Ранее "Антальяспор" объявил о назначении Шахина на пост главного тренера.
Нури Шахин — продукт академии дортмундской "Боруссии". За свою карьеру он также играл за такие клубы, как "Фейеноорд", мадридский "Реал", "Ливерпуль" и "Вердер".
Также не пропустите: Тюкавин высказался своем голе "Спартаку". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Нури Шахин завершил карьеру
-
Каррагер поделился ожиданиями от "Ньюкасла" после покупки клуба саудовцами
-
Франк Лебеф считает, что Месси не должен получать "Золотой мяч"
-
"Химки" нашли нового спонсора
-
Тюкавин высказался своем голе "Спартаку"
-
Зидан считает, что Бензема заслужил "Золотой мяч"
-
Канчельскис считает, что Черчесову платили за попадание в сборную
-
"Спартак" не станет продлевать контракт с Кутеповым на нынешних условиях
-
Мане высказался о Фирмино и Салахе
-
Тренер "Анжера" поделился мнением о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
Широков лестно высказался о Семаке
-
Тренер "Лилля" высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
-
Линекер ярко высказался о Салахе
-
Стало известно, сколько денег "Ньюкасл" будет тратить в зимнее трансферное окно
-
Карасев высказался о потасовке в матче "Спартак" - "Динамо"
-
Стефано Пиоли прокомментировал героический камбэк "Милана" у "Вероны"
-
Жиго на русском высказался после матча с "Динамо" (видео)
-
"Челси" отказался от Доннаруммы ради Менди
-
Индзаги прокомментировал поражение от "Лацио"
-
"Реал" готов подписать и Погба и Рюдигера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24