Нужна только победа: "Спартак" принимает "Марибор" в Москве

"Спартак" – "Марибор"

Стадион: "Открытие Арена" (Москва)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

По причине большой разнице во времени между Западной и Восточной частью Европы два поединка первого игрового дня пятого тура группового раунда Лиги чемпионов начнутся почти на три часа раньше, чем обычно. А к одному из них будет приковано особое внимание российского болельщика, потому как действующий чемпион страны "Спартак" встретится с "Марибором" на забитой под завязку "Открытие Арене".

У москвичей задача на этот тур довольно проста. Без оглядки на результат параллельного матча между "Севильей" и "Ливерпулем" "красно-белым" необходимо во чтоб это не стало побеждать словенский клуб. Ведь подопечные Массимо Карреры уже позволили себе оступиться во встрече первого круга и теперь ситуация такова, что второй раз это будет непростительно. Хотя с одной стороны любой результат в Москве - все еще не приговор на шансах "Спартака" относительно выхода в плей-офф, но гораздо полезнее держать в голове то, что в заключительном туре россиянам предстоит выезд на "Энфилд". А если "Ливерпуль" вдруг не победит в Севилье, то подойдет к этому противостоянию очень мотивированным и злым, чего бы крайне не хотелось "спартаковцам".

"Марибор", как и предполагалось, в основном стал поставщиком очков для более именитых оппонентов. Один пункт, добытый в первом туре так и числится в графе набранных баллов словенцами. И если честно, то только настоящее футбольное чудо может помочь команде Дарко Миланича побороться за еврокубковую весну. Чтобы занять третье место, "фиолетовым" нужно обязательно обыгрывать не только "Спартак", но и "Севилью" в заключительном туре, во что никак не верится.

Интересные факты противостояния "Спартака" и "Марибора":

До ничьей с "Ливерпулем" спартаковцы проиграли три домашних еврокубковых матча кряду. Из последних 19 домашних встреч на европейской арене "Спартак" проиграл 11 при всего лишь пяти победах.

"Красно-белые" играют на групповом этапе в 12-й раз и впервые с сезона 2012/13. Тогда они заняли последнее место в квартете с "Барселоной", "Бенфикой" и "Селтиком". В число 16 лучших клубов Европы "Спартак" не входил с сезона 2000/01, когда добрался до второго группового этапа.

В последних восьми гостевых еврокубковых матчах "Марибор" потерпел шесть поражений при двух победах. Вместе с тем, в 16 последних матчах на европейской арене (дома и на выезде) словенский клуб одержал шесть побед при пяти ничьих и пяти поражениях.

"Марибор" однажды уже играл в России - с "Рубином" на групповом этапе Лиги Европы-2013/14. В Казани была зафиксирована ничья (1:1), а дома словенцы уступили (2:5).

Ориентировочные составы на игру:

Спартак: Селихов, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Попов, Промес, Л. Адриано

Марибор: Ханданович, Милеч, Райчевич, Шулер, Вилер, Кабха, Врховец, Байде, Ахмеди, Бохар, Таварес

Прогноз на матч "Спартак" – "Марибор":

"Спартак" – очевидный фаворит противостояния с "Марибором", а учитывая два предыдущих домашних поединка "красно-белых" в Лиге чемпионов, любой другой результат, кроме победы будет считаться провалом.

Букмекеры отказываются верить в победу "фиолетовых", о чем свидетельствует коэффициент 13.0. В то время, как выигрыш московского клуба в среднем оценивается в скромные 1.25.

Богдан Архипенко

Не пропустите! Анонс матча "Севилья" - "Ливерпуль" | http://soccernews.ru