Нужно быть сосредоточенными: Клопп прокомментировал борьбу за чемпионство в АПЛ

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Нужно быть сосредоточенными: Клопп прокомментировал борьбу за чемпионство в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о борьбе за чемпионство в АПЛ с "Манчестер Сити". Об этом сообщает Goal.com. 

"Я не позволял никакого волнения, когда мы выиграли первый титул в Дортмунде. Опыт показа, что в тот момент я действовал верно, поэтому я не изменился. 

Я всегда знал, что мне нужно быть сосредоточенным. Если ты хорош, это принесёт нужный результат, всё довольно просто. 

Будут ли нервные моменты в борьбе с "Ман Сити"? Конечно, будут, но не нужно из этого делать что то большее. Нервные ситуации были и в прошлом году, и два, и три года назад", - сказал Клопп.

На данный момент "Сити" отстает от "Ливерпуля" на 5 баллов. 

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