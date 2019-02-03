Нужно быть сосредоточенными: Клопп прокомментировал борьбу за чемпионство в АПЛ
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о борьбе за чемпионство в АПЛ с "Манчестер Сити". Об этом сообщает Goal.com.
"Я не позволял никакого волнения, когда мы выиграли первый титул в Дортмунде. Опыт показа, что в тот момент я действовал верно, поэтому я не изменился.
Я всегда знал, что мне нужно быть сосредоточенным. Если ты хорош, это принесёт нужный результат, всё довольно просто.
Будут ли нервные моменты в борьбе с "Ман Сити"? Конечно, будут, но не нужно из этого делать что то большее. Нервные ситуации были и в прошлом году, и два, и три года назад", - сказал Клопп.
На данный момент "Сити" отстает от "Ливерпуля" на 5 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|24
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11