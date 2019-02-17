Нужно играть лучше: Пике мощно высказался о матче с "Вальядолидом"

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Нужно играть лучше: Пике мощно высказался о матче с "Вальядолидом"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура чемпионата Испании над "Вальядолидом"​ (1:0). Об этом сообщает El Chiringuito.

"Барселона" провела не самый лучший свой матч. Однако мы победили и набрали очки. Во вторник надо сыграть лучше.

Когда мы не двигаемся, мы перестаем контролировать игру, становимся слабой командой. Мы это знаем, соперники тоже. Нужно играть лучше", - заявил Пике.

"Барселона" занимает лидирующую позицию чемпионата Испании, имея в активе, 54 балла. 

А еще: Месси забил не менее 30 голов за "Барселону" в сезоне 11-й раз подряд| http://soccernews.ru

 

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