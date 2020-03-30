"Нужно объединиться". Семак обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Теги зенит санкт-петербургсергей семаккоронавирус

"Нужно объединиться". Семак обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сделал заявление для болельщиков в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

"Каждый из нас может помочь городу и стране в борьбе с вирусом. Даже оставаясь дома, мы можем повлиять на темп распространения болезни, а значит облегчить работу врачей, круглосуточно борющихся за наши жизни и здоровье. Главное, что мы должны объединиться перед общей угрозой и в наших силах как можно скорее оставить ее в прошлом, обезопасив здоровье жителей", — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

В настоящее время во всем мире более 737 тысяч человек заразились китайским коронавирусом COVID-19. Число умерших превысило 35 тысяч человек. Из-за коронавируса приостановлены еврокубки и все национальные чемпионаты, кроме Беларуси.

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