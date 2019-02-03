Нужно сохранять спокойствие: Роналду ярко прокомментировал матч с "Пармой"

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Нужно сохранять спокойствие: Роналду ярко прокомментировал матч с "Пармой"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший два гола в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (3:3), рассказал, что думает о матче. Об этом сообщает Football Italia.

"Это футбол. Я рад за забитые голы, но недоволен результатом. "Парма" ждала, когда мы ошибемся, и мы были слишком глубоко в последние минуты.

Сейчас все следят за "Юве", так как это лучший клуб и все хотят изучить и обыграть нас. Главное не беспокоиться", - отметил португалец.

Напомним, что в этом сезоне Роналду установил очередной рекорд в Серии А.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Парма" занимает 12-е место.

Не пропустите: "Ювентус" впервые за с 2011 года не выиграл дома в серии А, ведя в 2 гола | http://soccernews.ru

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