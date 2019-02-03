Нужно сохранять спокойствие: Роналду ярко прокомментировал матч с "Пармой"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, забивший два гола в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Пармы" (3:3), рассказал, что думает о матче. Об этом сообщает Football Italia.
"Это футбол. Я рад за забитые голы, но недоволен результатом. "Парма" ждала, когда мы ошибемся, и мы были слишком глубоко в последние минуты.
Сейчас все следят за "Юве", так как это лучший клуб и все хотят изучить и обыграть нас. Главное не беспокоиться", - отметил португалец.
Напомним, что в этом сезоне Роналду установил очередной рекорд в Серии А.
"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице. "Парма" занимает 12-е место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9