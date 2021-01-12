Нужное число подписей для выборов смогли собрать только четыре кандидата в президенты "Барселоны"

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Нужное число подписей для выборов смогли собрать только четыре кандидата в президенты "Барселоны"Закончился сбор подписей для участия на выборах президента "Барселоны". Sport.es сообщает, что четыре кандидата смогли собрать необходимое число в свою поддержку. Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейша и Эмили Русо смогут бороться за кресло президента клуба. Выборы намечены на 24 января.

Как сообщается, чтобы быть допущенным к участию в выборах, кандидат должен был собрать минимум 2257 подписей в свою поддержку. Лапорта собрал 10 257 подписей, Фонт — 4710, Фрейша — 2821, Русо — 2501. Остальные кандидаты — Луис Фернандес, Агусти Бенедито, Хорди Фарре, Пере Рейна и Хавьер Вильяхоана, не смогли похвастаться такой поддержкой и не предоставили нужное количество подписей.

Однако, в скором времени пройдет процедура проверки подлинности внесенных данных.

Как сообщалось ранее, бывший президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу ушел в отставку в октябре 2020 года. 

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