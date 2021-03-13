Нванкво из "Кротоне" стал рекордсменом Серии А

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Нванкво из "Кротоне" стал рекордсменом Серии А

Форвард "Кротоне" Симеон Нванкво переписал историю Серии А, сообщает Opta.

28-летний футболист побил рекорд по числу голов в одном розыгрыше чемпионата Италии среди нигерийцев.

В текущем сезоне Нванкво отличился 12 раз в 27 матчах Серии А.

У предыдущего рекордсмена экс-нападающего "Интера" Обафеми Мартинса было 11 забитых мячей в чемпионате 2004/05.

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