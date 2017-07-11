Ньянг близок к переходу в "Фенербахче"

"Фенербахче" ведет переговоры о покупке французского нападающего "Милана" Мбайе Ньянга, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб практически согласовал трансфер футболиста. Переход может быть оформлен в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в "Эвертон".

Напомним, что во второй половине минувшего сезона 22-летний Ньянг выступал за "Уотфорд" на правах аренды, провел 11 матчей и забил 2 гола.

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