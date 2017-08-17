Ньянг готов перейти в "Спартак"

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Ньянг готов перейти в "Спартак"

Форвард "Милана" Мбайе Ньянг может продолжить карьеру в московском "Спартаке".

Как сообщает Calciomercato, 22-летний француз уже сообщил руководству "красно-белых", что готов перебраться в Россию.

Теперь клубам необходимо договориться о сумме компенсации за футболиста. Ранее стало известно, что "Спартак" предложит за Ньянга около 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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