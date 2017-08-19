Ньянг хочет получить бонусы от "Милана" за переход в "Спартак"
Нападающий "Милана" Мбай Ньянг по-прежнему может стать игроком "Спартака".
Как сообщает источник, для этого футболисту следует уладить свои разногласия с руководством итальянского клуба.
На данный момент французский футболист требует от "Милана" бонусы за трансфер, но руководство отказывается выплачивать необходимую сумму.
Напомним, что "Спартак" готов заплатить за игрока 18 миллионов евро.
Читайте: "Милан" настаивает на переходе Ньянга в "Спартак" | http://soccernews.ru
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|Ювентус
|1
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|Наполи
|1
|3
|3
|Аталанта
|0
|0
|4
|Беневенто
|0
|0
|5
|Болонья
|0
|0
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|Кьево
|0
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|Кротоне
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|Фиорентина
|0
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|Дженоа
|0
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|Интер Милан
|0
|0
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|Лацио
|0
|0
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|Милан
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|Рома
|0
|0
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|СПАЛ
|0
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|15
|Сампдория
|0
|0
|16
|Сассуоло
|0
|0
|17
|Торино
|0
|0
|18
|Удинезе
|0
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|19
|Хеллас Верона
|1
|0
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|1
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