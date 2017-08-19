Ньянг хочет получить бонусы от "Милана" за переход в "Спартак"

Нападающий "Милана" Мбай Ньянг по-прежнему может стать игроком "Спартака".

Как сообщает источник, для этого футболисту следует уладить свои разногласия с руководством итальянского клуба.

На данный момент французский футболист требует от "Милана" бонусы за трансфер, но руководство отказывается выплачивать необходимую сумму.

Напомним, что "Спартак" готов заплатить за игрока 18 миллионов евро.

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