Ньянг хочет получить бонусы от "Милана" за переход в "Спартак"

Теги спартак москвамиланмбай ньянг

Ньянг хочет получить бонусы от "Милана" за переход в "Спартак"Нападающий "Милана" Мбай Ньянг по-прежнему может стать игроком "Спартака".

Как сообщает источник, для этого футболисту следует уладить свои разногласия с руководством итальянского клуба.

На данный момент французский футболист требует от "Милана" бонусы за трансфер, но руководство отказывается выплачивать необходимую сумму.

Напомним, что "Спартак" готов заплатить за игрока 18 миллионов евро.

Читайте: "Милан" настаивает на переходе Ньянга в "Спартак" | http://soccernews.ru

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