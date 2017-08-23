Ньянг: "Хочу сам выбирать место продолжения своей карьеры"

Форвард итальянского "Милана" М'Байе Ньянг, который мог перейти в московский "Спартак", высказался о ситуации, в которой он оказался.

"Я слышал слова Монтеллы обо мне на пресс-конференции. Просто хочу сказать, что футбол всегда был любовью моей жизни, моей профессией. Я всегда тренировался с улыбкой на лице, в "Милане" я провел пять лет, поэтому партнеры по команде могут это подтвердить. Стресс не вызван техническими моментами. Он вызван тем, что происходит за пределами поля. Просто я хочу сам выбирать, куда мне пойти. Никто другой не должен это делать за меня", - цитирует 22-летнего нападающего Football-Italia.

Напомним, "Милан" хочет арендовать Рафинью. | soccernews.ru