Ньянг отказался переходить в "Спартак"

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Ньянг отказался переходить в "Спартак"

Трансфер форварда "Милана" Мбайе Ньянга в московский "Спартак" сорвался, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 22-летний француз уже проинформировал руководство "россонери" о своём нежелании переходить в российский клуб. В связи с этим, медобследование, которое было запланировано на пятницу, пришлось отменить.

Сам Ньянг склоняется к варианту с "Торино", однако "быки" пока не готовы заплатить за нападающего требуемую сумму.

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