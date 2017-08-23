Ньянг отказался переходить в "Спартак"



Французский нападающий "Милана" Мбайе Ньянг не перейдет в "Спартак", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, футболист не захотел переезжать в Россию и намерен остаться в Италии.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за 22-летнего форварда 23 миллиона евро.

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