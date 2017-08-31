Ньянг перешел из "Милана" в "Торино"

"Торино" объявил о переходе из французского нападающего "Милана" Мбайе Ньянга, сообщает официальный сайт клуба.

Туринский клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро. Стоит отметить, что ранее форвард отказался перейти в "Спартак".

22-летний Ньянг выступал за "Милан" с 2012 года, провел за клуб 77 матчей и забил 12 голов. Сдавался в аренду "Монпелье", "Дженоа" и "Уотфорду". Ранее играл за "Кан". Сыграл 3 матча за молодежную сборную Франции и забил 1 мяч. Обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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