Ньянг решил выступать за сборную Сенегала

Форвард "Торино" Мбай Ньянг определился с национальной сборной, за которую он будет выступать.

Как сообщает L'Equipe, 22-летний француз сделал выбор в пользу Сенегала. Стоит отметить, что родители футболиста являются выходцами из этой африканской страны.

Известно, что Ньянг уже получил вызов в сборную Сенегала. Его дебют в национальной команде может состояться 7 октября в матче с Кабо-Верде.

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