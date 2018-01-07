Ньянг винит себя в отставке Михайловича

Форвард "Торино" Мбай Ньянг высказался об отставке наставника команды Синиши Михайловича.

"Увольнение Михайловича? Я хочу поблагодарить его за то, что он верил в меня, ведь это именно он попросил руководство клуба, чтобы меня купили. У нас с ним были особые отношения, а его отставка - это моя вина, потому что не выступал, как должен был. Конечно, я беру на себя часть ответственности за его увольнение" - приводит слова Ньянга Calciomercato.

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