Ньяссе грозит двухматчевая дисквалификация за симуляцию

Форвард "Эвертона" Умар Ньяссе может стать первым игроком в АПЛ, дисквалифицированным за симуляцию.

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, 27-летнему сенегальцу предъявлены обвинения в "извлечении выгоды из обмана судьи" матча 12-го тура Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

Напомним, что Ньяссе в поединке с "орлами" нырнул, заработав для своей команды пенальти.

Теперь футболисту "Эвертона" грозит штраф и двухматчевая дисквалификация. У нападающего "ирисок" есть право ответить на обвинение и обжаловать его.

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