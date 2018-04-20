Нынешний сезон может стать худшим для "Арсенала" при Венгере

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рискует провести худший сезон с клубом, сообщает Sky Sports.

В данный момент клуб уже повторил свой антирекорд по числу поражений в Премьер-лиге - 11.

Минимальное количество очков, которое "канониры" набрали при Венгере было 67. В данный момент у клуба 54 пункта и при условии побед во всех оставшихся матчах будет 69.

Максимальное количество пропущенных за сезон голов в АПЛ было 49. На данный момент этот показатель - 45.

Кроме того "Арсенал" занимает худшее место в таблице при Венгере - шестое.

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