Нынешний сезон - последний для Витселя в "Боруссии"

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Нынешний сезон - последний для Витселя в "Боруссии"

Фото: твиттер Витселя\Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник дортмундской "Борусси" Аксель Витсель по окончании нынешнего сезона покинет стан "шмелей", сообщает издание Sky Sport Deutschland.

По информации источника, контракт игрока, рассчитанный до 30 июня 2022 года не будет продлен по решению руководства немецкого клуба, о чем уже успели уведомить Витселя.

Источника также отмечается, что полузащитник сборной Бельгии продолжит свою карьеру за океаном - в МЛС.

В нынешнем сезоне Витсель сыграл в 25 матчах в Бундеслиге, в которых забил 1 гол.

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