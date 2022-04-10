Нынешний сезон - последний для Витселя в "Боруссии"
Фото: твиттер Витселя\Автор неизвестен
Бельгийский полузащитник дортмундской "Борусси" Аксель Витсель по окончании нынешнего сезона покинет стан "шмелей", сообщает издание Sky Sport Deutschland.
По информации источника, контракт игрока, рассчитанный до 30 июня 2022 года не будет продлен по решению руководства немецкого клуба, о чем уже успели уведомить Витселя.
Источника также отмечается, что полузащитник сборной Бельгии продолжит свою карьеру за океаном - в МЛС.
В нынешнем сезоне Витсель сыграл в 25 матчах в Бундеслиге, в которых забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20