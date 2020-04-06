Нынешняя ситуация в мире может ввести моду на бартер: рассказываем о 7 возможных обменах после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса стирает границы невозможного на трансферном рынке. Клубы кардинально меняют стратегию из-за ощутимого дефицита бюджета. Как кажется сейчас, обмены игроками – это основа переговоров в ближайшие месяцы или даже годы. Мы собрали 7 возможных обменов, которые могут взорвать рынок после пандемии коронавируса!



Мбаппе в "Реал" = Азар + Варан + Рейньер в ПСЖ

Мало кто сомневается, что французский вундеркинд рано или поздно переедет на "Сантьяго Бернабеу", но в нынешних условиях "Реал" не может себе позволить трансфер за 200 млн евро. "Бланкос" пришлось бы включить в соглашение не менее трех своих футболистов, которые сильно интересуют ПСЖ. Азар с провальным дебютом в Мадриде – первый выбор парижан. Варан и бразильский новичок Рейньер составили бы бельгийцу компанию. Во всяком случае, парижские боссы были бы не против заполучить основного центрального защитника "бланкос".



Неймар в "Барселону" = Коутинью + Дембеле + Ракитич в ПСЖ

Новый сезон мыльной оперы с возвращением бразильца не позволит фанатам скучать на карантине. Только откроется трансферное окно, "Барса" начнет очередной раунд переговоров с ПСЖ. Шейхи не церемонятся – просят двух самых дорогих игроков в истории каталонского клуба, Коутинью и Дембеле, а также Ракитича, который уже, как говорят, договорился с "Севильей". Ракитич готов пойти на большие жертвы ради возвращения в клуб, который сделал из него звезду. Каталонцы не прочь отпустить всех, ведь на них больше не рассчитывают.



Мане в "Реал" = Азар + Иско в "Ливерпуль"

Один из лидеров "Ливерпуля" может стать для "бланкос" хорошей альтернативой Мбаппе, если Париж откажется садиться за стол переговоров. Юрген Клопп, как говорят СМИ, увлекается игрой Азара, когда тот находится в форме, и Иско. Стоимость обоих колеблется в пределах 150 млн евро. Столько же "красные" собираются выручить за сенегальца. Теперь остается узнать, хочет ли Мане играть под руководством Зидана!



Сане в "Баварию" = Коман + Горецка в "Манчестер Сити"

Мюнхенцы, похоже, готовы рискнуть подписанием Лероя Сане, который весь сезон лечил "кресты". "Манчестер Сити" оценивает взрывного немца с африканскими корнями в 100 млн евро. У Пепа Гвардиолы остается два варианта для обмена – травматический Коман и скандальный Горецка. Боссы "Баварии" не считают их неприкасаемыми! "Горожане" смогут качественно заменить 24-летнего вингера сборной Германии и получить интересного игрока в центр поля.



Холанд в "Реал" = Бензема или Йович + Хамес в "Боруссию"

Сенсационный тинейджер только зимой перебрался из австрийского "Зальцбурга" в "Боруссию" за 20 млн евро, но за неполные три месяца его стоимость выросла в четыре раза. Число претендентов на 19-летнего бомбардира также существенно увеличилось. Сейчас говорят о "Реале", который ищет форварда с большим будущим. "Бланкос" имеют что предложить дортмуднцам: ветеран Бензема, который мог бы пойти по пути Рауля или Йович. Последний обладает необходимым опытом выступлений в "Бундеслиге". Зато Хамеса привлекают к любой сделки, лишь бы тот скорее убрался.



Лаутаро Мартинес в "Барселону" = Дембеле или Коутинью + Ракитич + Видаль в "Интер"

Ни для кого не секрет, что форвард "Интера" призван заменить Луиса Суареса на "Камп Ноу". Уругваец еще имеет один-два сезона, чтобы передать аргентинцу собственные знания, а затем завершить карьеру где-то на родине. До всемирной пандемии "нерадзури" просили за 22-летнего аргентинца более 100 млн евро, но сейчас его стоимость не должна превышать 80 млн. "Барса" потирает руки, ведь Конте не прочь пойти на бартер. Итальянского специалиста интересуют четверо "блаугранас": Коутиньо, Дембеле, Ракитич и Видаль.



Ляпорт в "Барселону" = Умтити + Ракитич в "Манчестер Сити"

Баскский центрбек не первый раз попадает на радары каталонского гранда. Его хотели еще во времена Луиса Энрике, но не собирались платить 65 млн евро отступных, которые требовал "Атлетик". "Горожане" оказались щедрее, несмотря на жесткие правила финансового фэйр-плей УЕФА. Ляпорт чувствует себя чужим в АПЛ, и дисквалификация из еврокубков еще больше побуждает задуматься над альтернативным вариантом. В обмен Пеп получил бы Умтити и Ракитича – чемпиона и вице-чемпиона планеты.

Игорь Малиенко | soccernews.ru