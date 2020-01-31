Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции

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Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции

Неймар стал незаменимой фигурой в ПСЖ. Сколько бы не восхваляли молодого Мбаппе, именно бразилец чаще всего делает разницу, удачно сочетая свою эффектность с эффективностью. "Я не играю ради того, чтобы считаться первым номером. Моя цель - выходить на поле и быть счастливым. Почему я должен размышлять над изменением клуба? Контракт заканчивается только через два года. Хочу прогрессировать вместе с командой. Мы должны замахнуться на Лигу Чемпионов", – рассказывает 27-летний форвард в интервью France Football. Абстрагировавшись от провалившегося трансфера в "Барселону", Неймар демонстрирует свою лучшую версию. "У меня было несколько серьезных травм за последние два сезона, я практически не играл 6 месяцев и невероятно скучал по голами", – продолжает скандальный футболист, пропустивший 58 поединков с лета 2017 года. Переезд в Париж превратился в бесконечные страдания. Только через полтора года проблемная звезда начинает наверстывать упущенное – с мячами и галактическими перформансами.
Тухель впечатлен формой бразильца: "Его самоотдача – просто фантастическая. Я убежден, что Неймар хочет остаться". Начиная с ноября, после мышечной травмы, воспитанник Сантоса почти не пропускает матчей, за исключением разве что Кубка Лиги, где можно побеждать резервным составом. Немецкий специалист, похоже, нашел особый подход к игроку, который одной ногой находился за порогом французского гранда. Тренер верил в него, несмотря на все скандалы. Роскошный атакующий квартет Неймар-Мбаппе-Икарди-Ди Мария сеет хаос в оборонительных порядках соперников, а бразилец еще и искупает грехи перед фанами. Парижская торсида уже не бросается на "десятку" с прежней ненавистью, ведь он находится "on fire". "Когда Ней отмечается одним результативным ударом или ассистом, люди рассказывают, что он не провел выдающийся поединок. Но его вклад почти всегда является решающим", – прокомментировал Менье шоу бразильца на "Пьер-Моруа". Фактически самостоятельно прибив "Лилль" собственным дублем, Неймар не только закрепил лидерство ПСЖ, но и установил персональный рекорд – седьмой подряд результативный матч в Лиге 1. Он оккупировал чемпионат Франции. Только легенда "Марселя" Гуннар Андерссон забивал 47 голов в первых 50-ти встречах. Этот подвиг никому не подчинялся около 70-ти лет.
Космические цифры Неймара медленно затмевают его травмы. Тот, кто пытался выйти из тени Месси, организовал 101 (!) взятия ворот (66 метких выстрелов и 35 ассистов) в 57-ми поединках за ПСЖ. В среднем он забивает 0,86 гола за игру и выполняет 0,46 результативных передач. Невероятно, но бразилец сейчас превосходит самого себя образца Барселоны (0,56 - 0,4) и Сантоса (0,52 - 0,26). На "Парк де Пренс" Неймар отмечается и результативно подыгрывает партнерам чаще, чем во времена знаменитого каталонского трио MSN. "Я нахожусь на пике формы", – признается мятежный нападающий, который в период с декабря по январь не покидает поле без забитого мяча 8 матчей подряд. Это его лучшая серия за последние пять лет. За всю историю парижского клуба найдется только два исполнителя с аналогичным достижением: Карлос Бьянки (1978/79) и Килиан Мбаппе (2019/20). Рекордный показатель в "Барселоне" насчитывал 7 поединков (июль-май 2015 года).
"Я счастлив, ведь забиваю и помогаю команде побеждать. Я полностью сосредоточен на ПСЖ", – отметил Неймар после встречи с "Лиллем". В нынешнем сезоне он может записать себе в актив 15 голов в 17-ти матчах, а также 56% успешного дриблинга, уступая только своему близкому товарищу Лео Месси по удачным обыгрышам (не более 70%). Бен Йеддер – пока единственный представитель Лиги 1, который обладает большим количеством мячей (14). Мбаппе разделяет с бразильцем второе место (у обоих – по 13). Правда, сенсационный француз марокканского происхождения отмалчивается два тура подряд, тогда как Неймар молниеносно сокращает дистанцию, забивая в среднем 1 гол за игру. Ни в Испании, ни в Бразилии он не был столь эффективным. Феноменальные цифры, с которыми можно бороться за "Золотой мяч"... конечно, если ПСЖ очередной раз не ударит в грязь лицом в Лиге Чемпионов. В прошлом году Ней пролетел мимо ТОП-30, а с нынешней формой может замахнуться на мировой футбольный трон.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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