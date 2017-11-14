"Нью-Йорк Сити" хочет заменить Пирло хавбеком "Манчестер Сити"
"Нью-Йорк Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Яя Туре.
Американский клуб, лишившийся недавно Андреа Пирло, уже начал предварительные переговоры по поводу подписания 34-летнего ивуарийца.
При этом "Нью-Йорк Сити" хочет заполучить Туре в январе, но "Манчестер Сити" планирует сохранить игрока до конца сезона.
Не пропустите: Пирло пока не определился со своим будущим. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34