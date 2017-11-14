"Нью-Йорк Сити" хочет заменить Пирло хавбеком "Манчестер Сити"

"Нью-Йорк Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Яя Туре.

Американский клуб, лишившийся недавно Андреа Пирло, уже начал предварительные переговоры по поводу подписания 34-летнего ивуарийца.

При этом "Нью-Йорк Сити" хочет заполучить Туре в январе, но "Манчестер Сити" планирует сохранить игрока до конца сезона.

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