Нюбель может уйти из "Баварии" в аренду через три месяца после подписания контракта

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Нюбель может уйти из "Баварии" в аренду через три месяца после подписания контракта

Недавний новичок "Баварии" Александр Нюбель близок к смене клубной прописки на временной основе.

По информации Kicker, 23-летний страж ворот может уйти в аренду, если в команде останется Свен Ульрайх, отклонивший предложение "Герты".

Стоит отметить, что Нюбель только три месяца назад перешёл в "Баварию" из "Шальке" на правах свободного агента, заключив пятилетний контракт.

Однако уверенная игра Мануэля Нойера в 2020 году не оставляет шансов на игровую практику обоим его конкурентам.

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