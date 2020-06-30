Нюбель официально перешёл из "Шальке" в "Баварию"
"Бавария" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря "Шальке" Александра Нюбеля.
23-летний страж ворот прошёл медицинское обследование и заключил с мюнхенским клубом контракт до лета 2025 года.
У футболиста истекло соглашение с "кобальтовыми", поэтому он присоединился к "ротен" на правах свободного агента.
Нюбель выступал за "Шальке" с 2015 года, сыграл 53 матча и пропустил 76 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20