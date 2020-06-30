Нюбель официально перешёл из "Шальке" в "Баварию"

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Нюбель официально перешёл из "Шальке" в "Баварию"

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря "Шальке" Александра Нюбеля.

23-летний страж ворот прошёл медицинское обследование и заключил с мюнхенским клубом контракт до лета 2025 года.

У футболиста истекло соглашение с "кобальтовыми", поэтому он присоединился к "ротен" на правах свободного агента.

Нюбель выступал за "Шальке" с 2015 года, сыграл 53 матча и пропустил 76 голов.

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