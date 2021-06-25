Нюбель перейдет в "Монако"

Теги монакобавария мюнхеналександр нюбель

Нюбель перейдет в "Монако"Фото: инстаграм Нюбеля/Автор неизвестен

Как сообщает Флориан Плеттенберг, голкипер мюнхенской "Баварии" Александр Нюбель продолжит карьеру в Лиге 1.

По информации источника, "рекордмайстер" отдаст немецкогго футболиста в аренду на два года. Отмечается, что медосмотр вратаря для "Монако" пройдет 25 и 26 июня..

Напомним, что за весь сезон в "Баварии" голкипер принял участие всего в одном матче в Бундеслиге, в котором пропустил два гола.

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