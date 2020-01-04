Нюбель выбрал "Баварию", несмотря на то, что "Шальке" предлагал ему более выгодные условия

Теги шалькебавария мюнхеналександр нюбель

Нюбель выбрал "Баварию", несмотря на то, что "Шальке" предлагал ему более выгодные условия

Голкипер "Шальке" Александр Нюбель после перехода в "Баварию" будет получать 5,5 миллиона евро за сезон.

Как сообщает Sport1, "кобальтовые" пытались продлить соглашение с голкипером и предлагали ему зарплату 7 миллионов евро в год.

Напомним, что летом 2020 года у Нюбеля истекает контракт с "Шальке" и он на правах свободного агента перейдет в "Баварию".

В этом сезоне Нюбель отыграл 17 матчей, в которых пропустил 20 голов.

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