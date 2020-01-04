Нюбель выбрал "Баварию", несмотря на то, что "Шальке" предлагал ему более выгодные условия
Голкипер "Шальке" Александр Нюбель после перехода в "Баварию" будет получать 5,5 миллиона евро за сезон.
Как сообщает Sport1, "кобальтовые" пытались продлить соглашение с голкипером и предлагали ему зарплату 7 миллионов евро в год.
Напомним, что летом 2020 года у Нюбеля истекает контракт с "Шальке" и он на правах свободного агента перейдет в "Баварию".
В этом сезоне Нюбель отыграл 17 матчей, в которых пропустил 20 голов.
Читайте также: "Шальке" лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с "Баварией". | http://soccernews.ru
главное
-
"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции
-
Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"
-
"Шальке" лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с "Баварией"
-
15-летний футболист побил рекорд Неймара 12-летней давности
-
Дерби Ливерпуля, Сульшер в логове "волков" и важный экзамен для Гаттузо: разбираем, что посмотреть на выходных!
Лента новостей
-
Погба перенес операцию на ноге
-
"Фулхэм" выбил "Астон Виллу" из Кубка Англии и другие результаты 1/32 финала
-
1
"Реал" добыл выездную победу над "Хетафе" и выбился в лидеры Примеры
-
"Ювентус" отклонил два предложения по Демиралу
-
Тухель высказался о будущем Паредеса и Кавани
-
Нюбель выбрал "Баварию", несмотря на то, что "Шальке" предлагал ему более выгодные условия
-
"Монако" на последних минутах вырвал победу над "Реймсом" и другие результаты 1/32 финала Кубка Франции
-
Клопп: "Ливерпуль должен принять матчи ЧМ-2030"
-
10
"Барселона": "Месси готов забивать еще больше голов в 2020 году"
-
Стало известно, сколько "Интер" хочет заработать на продаже игроков
-
"Бешикташ" намерен продлить аренду голкипера "Ливерпуля"
-
Французский клуб "Нанси" при поздравлении болельщиков с Новым годом отправил им координаты кладбища
-
"Бернли" пробился в следующий раунд Кубка Англии, "Ньюкасл" ждет ответный матч
-
Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"
-
"Валенсия" одолела "Эйбар" и вышла на шестое место в Примере
-
"Ювентус" определился с будущим Рабьо
-
"Шальке" лишил Нюбеля капитанской повязки после заключения контракта с "Баварией"
-
"Ливерпуль" отдал в аренду 21-летнего хавбека
-
15-летний футболист побил рекорд Неймара 12-летней давности
-
1
Форвард "Витесса": "Слуцкий отобрал у меня год карьеры"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12