Нюбель выбрал "Баварию", несмотря на то, что "Шальке" предлагал ему более выгодные условия

Голкипер "Шальке" Александр Нюбель после перехода в "Баварию" будет получать 5,5 миллиона евро за сезон.

Как сообщает Sport1, "кобальтовые" пытались продлить соглашение с голкипером и предлагали ему зарплату 7 миллионов евро в год.

Напомним, что летом 2020 года у Нюбеля истекает контракт с "Шальке" и он на правах свободного агента перейдет в "Баварию".

В этом сезоне Нюбель отыграл 17 матчей, в которых пропустил 20 голов.

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