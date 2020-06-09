"Ньюэллз Олд Бойз" не имеет претензий к "Спартаку" по поводу трансферу Эсекьеля Понсе

"Ньюэллз Олд Бойз" не имеет претензий к "Спартаку" по поводу трансферу аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе, которого московский клуб купил у "Ромы" летом 2019 года, сообщает Telegram-канал "Дай ударить".

По данным источника, аргентинский клуб ведет тяжбу только с римлянами. В данный момент клубы пытаются достичь договоренности. "Ньюэллз Олд Бойз" требует от "Ромы" компенсацию в размере 2,4 миллионов евро, но итальянцы готовы заплатить не более 1,5 миллионов.

Ранее сообщалось, что в аргентинском клубе уверены в факте мошенничества со стороны "Ромы" при продаже Понсе в "Спартак". Аргентинский клуб владел 40 процентной долей от трансфера игрока, но официально он бы продан за три миллиона евро. Одновременно с этим из "Ромы" в "Спартак" за 2,5 миллиона евро перешел вратарь Андреа Романьоли, стоимость которого на сайте Transfermarkt оценивается всего в 25 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Понсе провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

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