"Ньюэллз Олд Бойз" не имеет претензий к "Спартаку" по поводу трансферу Эсекьеля Понсе
"Ньюэллз Олд Бойз" не имеет претензий к "Спартаку" по поводу трансферу аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе, которого московский клуб купил у "Ромы" летом 2019 года, сообщает Telegram-канал "Дай ударить".
По данным источника, аргентинский клуб ведет тяжбу только с римлянами. В данный момент клубы пытаются достичь договоренности. "Ньюэллз Олд Бойз" требует от "Ромы" компенсацию в размере 2,4 миллионов евро, но итальянцы готовы заплатить не более 1,5 миллионов.
Ранее сообщалось, что в аргентинском клубе уверены в факте мошенничества со стороны "Ромы" при продаже Понсе в "Спартак". Аргентинский клуб владел 40 процентной долей от трансфера игрока, но официально он бы продан за три миллиона евро. Одновременно с этим из "Ромы" в "Спартак" за 2,5 миллиона евро перешел вратарь Андреа Романьоли, стоимость которого на сайте Transfermarkt оценивается всего в 25 тысяч евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Понсе провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах и забил девять голов.
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