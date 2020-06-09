"Ньюэллз Олд Бойз" не имеет претензий к "Спартаку" по поводу трансферу Эсекьеля Понсе

Теги спартак москваромаэсекиэль понсеньюэллз олд бойз

"Ньюэллз Олд Бойз" не имеет претензий к "Спартаку" по поводу трансферу Эсекьеля Понсе

"Ньюэллз Олд Бойз" не имеет претензий к "Спартаку" по поводу трансферу аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе, которого московский клуб купил у "Ромы" летом 2019 года, сообщает Telegram-канал "Дай ударить".

По данным источника, аргентинский клуб ведет тяжбу только с римлянами. В данный момент клубы пытаются достичь договоренности. "Ньюэллз Олд Бойз" требует от "Ромы" компенсацию в размере 2,4 миллионов евро, но итальянцы готовы заплатить не более 1,5 миллионов.

Ранее сообщалось, что в аргентинском клубе уверены в факте мошенничества со стороны "Ромы" при продаже Понсе в "Спартак". Аргентинский клуб владел 40 процентной долей от трансфера игрока, но официально он бы продан за три миллиона евро. Одновременно с этим из "Ромы" в "Спартак" за 2,5 миллиона евро перешел вратарь Андреа Романьоли, стоимость которого на сайте Transfermarkt оценивается всего в 25 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Понсе провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

Не пропустите: РФС определился с местом проведения кубкового матча "Зенит" - "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" объявил об уходе Романа Шишкина и еще 8 футболистов

"Спартак" объявил об уходе Романа Шишкина и еще 8 футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов