"Ньюкасл" арендовал хавбека "Интера"

"Ньюкасл" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Интера" Валентино Лазаро.

"Сороки" взяли в аренду 23-летнего футболиста до конца текущего сезона. Прописана ли в сделке опция выкупа, английский клуб не сообщает.

В новой команде австрийский хавбек будет играть под 23-м номером.

"Интер" купил Лазаро у "Герты" прошлым летом за 22,4 миллионов евро. В активе игрока 11 матчей и 2 ассиста.

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