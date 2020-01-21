"Ньюкасл" арендовал хавбека сборной Алжира



Алжирский полузащитник "Шальке" Набиль Бенталеб перешел в "Ньюкасл", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2020 года с правом последующего выкупа.

25-летний Бенталеб является воспитанником "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне он не провел за "Шальке" ни одного матча. Всего хавбек сыграл за немецкий клуб 97 матчей, в которых забил 19 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом из Гельзенкирхена рассчитан до лета 2021 года. За сборную Алжира сыграл 35 матчей и забил пять голов.

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