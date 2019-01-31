"Ньюкасл" арендовал игрока "Монако" Барреку

Защитник "Монако" Антонио Баррека стал игроком "Ньюкасла". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Клуб арендовал игрока на полгода с правом последующего выкупа.

Newcastle United are pleased to confirm that defender Antonio Barreca has joined the club on loan for the rest of the season, with an option to buy, from @AS_Monaco.



Full story: https://t.co/ly3BJbHdUZ #NUFC pic.twitter.com/afB0RPiOCL — Newcastle United FC (@NUFC) 31 января 2019 г.

"Мы давно планировали усилить позицию левого защитника. Барекка обладает всеми качествами, которые нам необходимы. Теперь ему нужно только адаптироваться. Он нам конкуренции в составе", - сказал главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес.

23-летний игрок перешёл в "Монако" летом 2018 года из "Торино" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он участвовал в 7 матчах, отметившись одним ассистом. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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