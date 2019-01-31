"Ньюкасл" арендовал игрока "Монако" Барреку

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"Ньюкасл" арендовал игрока "Монако" Барреку

Защитник "Монако" Антонио Баррека стал игроком "Ньюкасла". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Клуб арендовал игрока на полгода с правом последующего выкупа.

"Мы давно планировали усилить позицию левого защитника. Барекка обладает всеми качествами, которые нам необходимы. Теперь ему нужно только адаптироваться. Он нам конкуренции в составе", - сказал главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес.

23-летний игрок перешёл в "Монако" летом 2018 года из "Торино" за 10 миллионов евро. В текущем сезоне он участвовал в 7 матчах, отметившись одним ассистом. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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