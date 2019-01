"Ньюкасл" арендовал игрока "Монако" Барреку

Защитник "Монако" Антонио Баррека стал игроком "Ньюкасла". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Клуб арендовал игрока на полгода с правом последующего выкупа.

Newcastle United are pleased to confirm that defender Antonio Barreca has joined the club on loan for the rest of the season, with an option to buy, from @AS_Monaco.



