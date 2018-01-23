"Ньюкасл" арендовал Кенеди у "Челси"

Бразильский защитник "Челси" Кенеди перешел в "Ньюкасл", сообщает официальный твиттер клуба.

"Сороки" арендовали футболиста на полгода без права последующего выкупа.

В этом сезоне 21-летний Кенеди провел за "Челси" 5 матчей во всех турнирах. Ранее лондонцы отдавали игрока в аренду "Уотфорду". Его ориентировочная стоимость составляет 7 миллионов евро. Контракт бразильца с "аристократами" действует до лета 2020 года.

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