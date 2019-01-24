"Ньюкасл" арендует Джордана Лукаку у "Лацио"

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"Ньюкасл" арендует Джордана Лукаку у "Лацио"

Защитник "Лацио" Джордан Лукаку перейдет в "Ньюкасл".

Клуб арендует 24-летнего футболиста с правом выкупа.

В текущем сезоне бельгиец участвовал лишь в 7 матчах Серии А.

Лукаку перешел в "Лацио" из "Остенде" в 2016 году за 3 миллиона евро.

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