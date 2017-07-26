"Ньюкасл" арендует хавбека дортмундской "Боруссии"



Испанский полузащитник дортмундской "Боруссии" Микель Мерино близок к переходу в "Ньюкасл", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб согласовал аренду футболиста на год с правом последующего выкупа. В данный момент хавбек проходит медобследование в Ньюкасле.

21-летний Мерино выступает за "Боруссию" с 2016 года и провел за клуб 8 матчей.

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