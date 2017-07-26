"Ньюкасл" арендует хавбека дортмундской "Боруссии"

Теги боруссия дортмундньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" арендует хавбека дортмундской "Боруссии"
Испанский полузащитник дортмундской "Боруссии" Микель Мерино близок к переходу в "Ньюкасл", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб согласовал аренду футболиста на год с правом последующего выкупа. В данный момент хавбек проходит медобследование в Ньюкасле.

21-летний Мерино выступает за "Боруссию" с 2016 года и провел за клуб 8 матчей.

Не пропустите: Внимание, тест! Как внимательно ты следил за трансферами?. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов