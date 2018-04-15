"Ньюкасл" - "Арсенал" - 2:1 (обзор)

Теги ньюкасл юнайтедарсенал лондон

"Ньюкасл" - "Арсенал" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Ньюкаслом" и "Арсеналом".

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Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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