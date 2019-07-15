"Ньюкасл" близок к назначению нового тренера

Теги ньюкасл юнайтедстив брюс

"Ньюкасл" близок к назначению нового тренера

Английский специалист Стив Брюс должен стать новым тренером "Ньюкасла".

Как сообщает Sky Sports, переговоры находятся в продвинутой стадии и в ближайшие дни "сороки" объявят о назначении.

В этом году Брюс возглавил "Шеффилд Уэнсдей" и финишировал с клубом на 12-й позиции Чемпионшипа.

В прошлом сезоне "Ньюкасл" тренировал Рафаэль Бенитес, после чего ушел в китайский "Далянь Ифан".

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