"Ньюкасл" близок к подписанию Бруно Гимараэша из "Лиона"
Фото: инстаграм Бруно\Автор неизвестен
"Ньюкасл" близок к покупке полузащитника сборной Бразилии и "Лиона" Бруно Гимараэша, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма сделки составит 40 миллионов евро. Условия личного контракта хавбека уже согласованы.
В данный момент он находится в расположении сборной Бразилии в Эквадоре, где на этой неделе будет сыгран матч в рамках отбора ЧМ-2022.
По возвращении в Бразилию футболист пройдет медицинское обследование для "Ньюкасла".
В нынешнем сезоне Гимараэш сыграл в 20 матчей в Лиге 1, в которых отдал три результативные передачи.
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