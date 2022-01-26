"Ньюкасл" близок к подписанию Бруно Гимараэша из "Лиона"

Фото: инстаграм Бруно\Автор неизвестен

"Ньюкасл" близок к покупке полузащитника сборной Бразилии и "Лиона" Бруно Гимараэша, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составит 40 миллионов евро. Условия личного контракта хавбека уже согласованы.

В данный момент он находится в расположении сборной Бразилии в Эквадоре, где на этой неделе будет сыгран матч в рамках отбора ЧМ-2022.

По возвращении в Бразилию футболист пройдет медицинское обследование для "Ньюкасла".

В нынешнем сезоне Гимараэш сыграл в 20 матчей в Лиге 1, в которых отдал три результативные передачи.

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