"Ньюкасл" близок к подписанию Бруно Гимараэша из "Лиона"

Теги бруно гимараэштрансферылионньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" близок к подписанию Бруно Гимараэша из "Лиона"

Фото: инстаграм Бруно\Автор неизвестен

"Ньюкасл" близок к покупке полузащитника сборной Бразилии и "Лиона" Бруно Гимараэша, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составит 40 миллионов евро. Условия личного контракта хавбека уже согласованы.

В данный момент он находится в расположении сборной Бразилии в Эквадоре, где на этой неделе будет сыгран матч в рамках отбора ЧМ-2022.

По возвращении в Бразилию футболист пройдет медицинское обследование для "Ньюкасла".

В нынешнем сезоне Гимараэш сыграл в 20 матчей в Лиге 1, в которых отдал три результативные передачи.

Также не пропустите: Агент Хендрикса высказался о предстоящем уходе игрока в "Фейеноорд". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

АПЛ изменила правила переносов матчей

АПЛ изменила правила переносов матчей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов