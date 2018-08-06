"Ньюкасл" близок к подписанию экс-форварда "Зенита"

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"Ньюкасл" близок к подписанию экс-форварда "Зенита"

"Ньюкасл" близок к подписанию форварда "Вест Бромвича" Хосе Саломона Рондона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист уже прошёл медобследование и в ближайшее время о его трансфере будет объявлено официально.

"Сороки" заплатят за бывшего игрока "Зенита" и "Рубина" около 18,5 миллионов евро.

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