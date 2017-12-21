"Ньюкасл" близок к подписанию вингера "Челси"

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"Ньюкасл" близок к подписанию вингера "Челси"

Атакующий полузащитник "Челси" Кенеди близок к переходу в "Ньюкасл", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "сороки" арендуют 21-летнего бразильца во время зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Кенеди сыграл за "Челси" всего 3 матча, в которых забил 1 гол.

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