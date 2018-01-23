"Ньюкасл" близок к подписанию вингера "Челси"

Вингер лондонского "Челси" Кенеди в ближайшее время станет игроком "Ньюкасла", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "сороки" арендуют 21-летнего бразильца до лета 2018 года. По некоторым данным, футболист уже прибыл в Тайнсайд.

В этом сезоне Кенеди сыграл за "Челси" 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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