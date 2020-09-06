"Ньюкасл" близок к покупке трех игроков на общую сумму в 52 миллиона евро

"Ньюкасл Юнайтед" в ближайшее время совершит сразу три трансфера, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб заплатит 23 миллиона евро за нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона, 15 миллионов евро - за защитника "Норвича" Джамаля Льюиса, а также 14 миллионов евро - за защитника "Сассуоло" Рожерио.

28-летний Уилсон выступает за "Борнмут" с 2014 года, провел за клуб 187 матчей, забил 67 голов и отдал 30 результативных передач. 22-летний Рожерио играет за "Сассуоло" с 2019 года, провел 66 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. 22-летний Льюис является воспитанником "Норвича", он принял участие в 100 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

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