"Ньюкасл" будет продан бизнесвумен Аманде Стейвли

Журналист The Daily Mail Крейг Хоуп заявил, что владелец "Ньюкасла" Майк Эшли продаст клуб Аманде Стейвли.

"У меня есть информация о том, что Эшли и Стейвли близки к соглашению по продаже "Ньюкасла". Эшли займется трансферами в январе, а затем Стейвли вернет ему эти средства", - заявил Хоуп.

Ожидается, что эта сделка Стейвли примерно в 340 миллионов евро.

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