"Ньюкасл" будет продан бизнесвумен Аманде Стейвли

Теги ньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" будет продан бизнесвумен Аманде Стейвли

Журналист The Daily Mail Крейг Хоуп заявил, что владелец "Ньюкасла" Майк Эшли продаст клуб Аманде Стейвли.

"У меня есть информация о том, что Эшли и Стейвли близки к соглашению по продаже "Ньюкасла". Эшли займется трансферами в январе, а затем Стейвли вернет ему эти средства", - заявил Хоуп.

Ожидается, что эта сделка Стейвли примерно в 340 миллионов евро.

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