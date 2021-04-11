"Ньюкасл" добыл выездную победу над "Бернли"
Фото: BBC
В рамках 31-го тура АПЛ "Ньюкасл" на выезде одолел "Бернли".
"Ньюкасл" по-прежнему занимает 17-е место, "Бернли" - 15-е.
"Бернли" - "Ньюкасл" 1:2
Голы: Выдра, 18 - 1:0, Мерфи, 59 - 1:1, Сен-Максимен, 64 - 1:2
"Бернли": Пикок-Фаррелл, Питерс, Ми, Тарковски, Лоутон, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон (Мумбонго, 90), Макнил, Вуд, Выдра.
"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Кларк, Дамметт, Ритчи, Шелви, Мерфи, Лонгстафф, Альмирон (Хендрик, 90), Гэйл (Уилсон, 57), Жоэлинтон (Сен-Максимен, 57).
Читайте также: "Челси" разгромил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи"
-
"Наполи" в гостях переиграл "Сампдорию"
-
"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола
-
1
"Ювентус" дома обыграл "Дженоа"
-
1
Деспотович обратился к Павлюченко после слов про "чемодан-вокзал"
-
Гончаренко прокомментировал результат своего первого матча в "Краснодаре"
-
Стал известен характер травмы, которую получил Глушаков
-
"Вильярреал" уступил "Осасуне" в матче Ла Лиги
-
ПСЖ нашел трех кандидатов на замену Мбаппе
-
Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса
-
Ловрен пропустит матч с "Сочи"
-
"Ренн" одержал победу над "Нантом" в матче Лиги 1
-
"Ньюкасл" добыл выездную победу над "Бернли"
-
"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу"
-
"Зенит" будет сотрудничать с иранским "Сепаханом"
-
"Интер" минимально переиграл "Кальяри"
-
Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне
-
"Арсенал" намерен переманить Лингарда
-
Лапорта прокомментировал поражение от "Реала"
-
Шеф-повар ЦСКА рассказал об изменениях в рационе после прихода Олича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18