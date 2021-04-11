"Ньюкасл" добыл выездную победу над "Бернли"

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"Ньюкасл" добыл выездную победу над "Бернли"Фото: BBC

В рамках 31-го тура АПЛ "Ньюкасл" на выезде одолел "Бернли".

"Ньюкасл" по-прежнему занимает 17-е место, "Бернли" - 15-е.

"Бернли" - "Ньюкасл" 1:2

Голы: Выдра, 18 - 1:0, Мерфи, 59 - 1:1, Сен-Максимен, 64 - 1:2

"Бернли": Пикок-Фаррелл, Питерс, Ми, Тарковски, Лоутон, Вествуд, Браунхилл, Гудмундссон (Мумбонго, 90), Макнил, Вуд, Выдра.

"Ньюкасл": Дубравка, Фернандес, Кларк, Дамметт, Ритчи, Шелви, Мерфи, Лонгстафф, Альмирон (Хендрик, 90), Гэйл (Уилсон, 57), Жоэлинтон (Сен-Максимен, 57). 

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