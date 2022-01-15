"Ньюкасл" договорился с защитником "Аталанты"

Фото инстаграм Робина Госенса

Левый защитник "Аталанты" Робин Госенс может продолжить карьеру в "Ньюкасле", сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, "сороки" уже согласовали с футболистом условия личного контракта. Речь идёт о соглашении до лета 2025 года с зарплатой 3,5 миллиона евро.

Однако предложение о трансфере 27-летнего немца клуб сделает только после его обследования. Дело в том, что с 29 сентября он не играет из-за травмы подколенного сухожилия.

Госенс выступает за "Аталанту" с 2017 года, провёл 157 матчей, забил 29 голов и сделал 21 ассист. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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