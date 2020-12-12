"Ньюкасл" дома одолел "Вест Бромвич"

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"Ньюкасл" дома одолел "Вест Бромвич"

В рамках 12-го тура АПЛ "Ньюкасл" на своём поле взял верх над "Вест Бромвичем".

В составе "сорок" забивали Мигель Альмирон и Дуайт Гэйл, у "дроздов" отличился Дарнелл Ферлонг.

Благодаря победе "Ньюкасл" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Бромвич" остался на 19-й строчке.

"Ньюкасл" – "Вест Бромвич" - 2:1

Голы: 1:0 – 1 Альмирон, 1:1 – 50 Ферлонг, 2:1 – 82 Гэйл.

"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Льюис (Гэйл, 69), Крафт (Мерфи, 80), Ритчи, Шелви, Хэйден, Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 86), Уилсон, Жоэлинтон.

"Вест Бромвич": Джонстон, Аджайи, О`Ши, Иванович, Ферлонг, Филлипс, Галлахер (Гросицки, 80), Кровинович, Сойерс, Робинсон (Гиббс, 46), Грант (Остин, 46).

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