"Ньюкасл" дома одолел "Вест Бромвич"
В рамках 12-го тура АПЛ "Ньюкасл" на своём поле взял верх над "Вест Бромвичем".
В составе "сорок" забивали Мигель Альмирон и Дуайт Гэйл, у "дроздов" отличился Дарнелл Ферлонг.
Благодаря победе "Ньюкасл" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Бромвич" остался на 19-й строчке.
"Ньюкасл" – "Вест Бромвич" - 2:1
Голы: 1:0 – 1 Альмирон, 1:1 – 50 Ферлонг, 2:1 – 82 Гэйл.
"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Льюис (Гэйл, 69), Крафт (Мерфи, 80), Ритчи, Шелви, Хэйден, Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 86), Уилсон, Жоэлинтон.
"Вест Бромвич": Джонстон, Аджайи, О`Ши, Иванович, Ферлонг, Филлипс, Галлахер (Гросицки, 80), Кровинович, Сойерс, Робинсон (Гиббс, 46), Грант (Остин, 46).
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