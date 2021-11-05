"Ньюкасл" готов купить тер Штегена

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"Ньюкасл" готов купить тер Штегена

Фото инстаграм Марка-Андре тер Штегена

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Sun.

По сведениям издания, на немецкого стража ворот нацелился "Ньюкасл", который готов заплатить за него 55 миллионов евро.

"Сине-гранатовые" заинтересованы в продаже 29-летнего футболиста, поскольку это поможет клубу частично решить финансовые проблемы.

Впрочем, сам тер Штеген не хочет переходить в "Ньюкасл". Его всё устраивает в "Барсе".

В текущем сезоне голкипер провёл 13 матчей и пропустил 15 голов. Его контракт с "блауграной" рассчитан до июня 2025 года.

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