"Ньюкасл" готов побить трансферный рекорд клуба ради форварда "Хоффенхайма"
"Ньюкасл" хочет купить бразильского форварда "Хоффенхайма" Жоэлинтона, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера может составить 45 миллионов евро.
Таким образом, "Ньюкасл" может установить новый трансферный рекорд клуба. Прежнее достижение принадлежит форварду Майклу Оуэну, который перешел в "Ньюкасл" в 2015 году из "Реала" за 25 миллионов евро.
22-летний Жоэлинтон выступает за "Хоффенхайм" с 2015 года. Всего за немецкий клуб он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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