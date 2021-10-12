"Ньюкасл" готов подписать одного из лидеров "Лестера"
Фото: инстаграм Фофана/Автор неизвестен
"Ньюкасл" проявляет интерес к французскому защитнику "Лестера" Уэсли Фофана, сообщает RMC Sport.
По информации источника, "сороки" уже общаются с окружением молодого игрока и уже подготавливают первое предложение.
Отмечается, что Фофана стал одной из главных целей для "Ньюкасла" в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что предложение может поступить в ближайшее время – как только футболист вернется в строй после травмы.
В прошедшем сезоне Фофана провел 28 матчей в АПЛ.
Также не пропустите: Бывший владелец "Спартака" назвал цену клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Симеоне высказался о несостоявшемся переходе Месси в "Атлетико"
-
"Ньюкасл" не делал предложений по Коутиньо
-
"Барселоне" разрешили заполнять стадион на 100%
-
"Реал" хочет усилить полузащиту
-
3
Названы три фаворита на "Золотой мяч"
-
"Барселона" заинтересована в двух полузащитниках
-
"Ньюкасл" готов подписать одного из лидеров "Лестера"
-
Экс-тренер "Челси" рассказал причину провала де Брюйне, Лукаку и Салаха в стане "синих"
-
Бывший владелец "Спартака" назвал цену клуба
-
Милитао из "Реала" получил повреждение
-
Квинси Промес - игрок месяца в "Спартаке"
-
2
Неймар почти поцеловал соперника в матче со сборной Колумбии (фото)
-
Детский тренер Джикии высказался о его лидерских качествах
-
Барелла может покинуть "Интер"
-
Российские стадионы для ЧМ-2018 переделают в многофункциональные комплексы
-
Самедов высказался об игре сборной России
-
"Барселона" теряет Араухо
-
Инвестиционные фонды могут помочь "Барселоне" с покупкой Холанда
-
Сутормин высказался по поводу завышенных зарплат в российском футболе
-
"Ньюкасл" может подписать защитника "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18