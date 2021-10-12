"Ньюкасл" готов подписать одного из лидеров "Лестера"

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"Ньюкасл" готов подписать одного из лидеров "Лестера"Фото: инстаграм Фофана/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к французскому защитнику "Лестера" Уэсли Фофана, сообщает RMC Sport.

По информации источника, "сороки" уже общаются с окружением молодого игрока и уже подготавливают первое предложение.

Отмечается, что Фофана стал одной из главных целей для "Ньюкасла" в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что предложение может поступить в ближайшее время – как только футболист вернется в строй после травмы.

В прошедшем сезоне Фофана провел 28 матчей в АПЛ.

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